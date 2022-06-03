Иркутск, , 12:46 — REGNUM Четверо иностранцев, находившихся на территории Приангарья нелегально, выдворены за пределы страны — таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия «Трудовой мигрант», проходившего на территории областного центра и региона в мае 2022 года.

Мигранты 40.мвд.рф

Как сообщает 3 июня телеграм-канал территориального ГУ МВД РФ, в ходе рейдов сотрудники полиции проверили более 170 граждан из соседних государств. Из них 37 человек оказались привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил миграционного учета и осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов.

Кроме того, 4 мужчин в возрасте от 26 до 35 лет суд признал виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, и назначил им наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в первый же день массовых проверок на предмет обнаружения незаконно находящихся на территории области иностранцев были выявлены двое с явными признаками подделки документов.

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