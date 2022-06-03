Москва, 3 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Интернет-сервисом YouTube для просмотра видео каждый день пользуются 33 жителей России, один или несколько раз в неделю — по 11%. Не пользуются YouTube 22%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Maxpixel.freegreatpicture.com Youtube

На YouTube российские граждане чаще всего смотрят новостные политические передачи (14%), кино, фильмы, сериалы (12%), развлекательные и юмористические передачи (11%). Музыку и музыкальные клипы (6%).

Реже участники опроса просматривают на YouTube научные, познавательные, научно-популярные, обучающие видео (5%), мультфильмы (4%), кулинария, рецепты приготовления блюд (3%), видео о технике, автомобилях, мотоциклах (3%).

Ролики о спорте, рукоделии, садоводстве, огородничестве, ремонте, строительстве популярны только у 2% опрошенных.

Поквартирный опрос проведён 20–22 мая 2022 года 104 населенных пункта среди 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 24 февраля по 20 апреля 2022 года количество русскоязычных авторов на американском видеохостинге YouTube уменьшилось на 21%.

Читайте подробнее: YouTube потерял в России свыше 20% авторов — исследование