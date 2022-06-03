Кронштадт, Санкт-Петербург, 3 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинение троим уроженцам Узбекистана, которые совершили в Кронштадте групповое изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера в отношении двоих 21-летних жительниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что одна из пострадавших смогла позвонить в службу «112» и сообщить о нападении на нее и подругу в Кронштадте. Полицейским удалось задержать злоумышленников по горячим следам на въезде в тоннель дамбы в Финском заливе. Ими оказались трое граждан Узбекистана в возрасте 21, 27 и 53 лет.

По версии следствия, около 01:05 мск 2 июня у одного из домов по улице Гидростроителей в Кронштадте мигранты напали на девушек, избили и изнасиловали их. Потерпевшие оказали активное сопротивление, убежали от преступников и сообщили о совершенном преступлении в правоохранительные органы.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение трем иностранным гражданам, в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132, п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на изнасилование, изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

«Решается вопрос об их аресте», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.