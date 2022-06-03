Канберра, 3 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр АвстралииСкотт Моррисон, наконец, освободил Киррибилли Хаус спустя две недели после своего поражения на федеральных выборах. Об этом 3 июня сообщил новостной портал News.com. au.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Напомним, что Киррибилли Хаус является второй официальной резиденцией премьер-министра Австралии. Комплекс располагается в Сиднее. Главной рабочей резиденцией и местом жительства действующего главы правительства является расположенная в Канберре Ложа, откуда Моррисон съехал сразу после поражения на выборах.

3 июня от особняка в Сиднее отъехали последние грузовики с личными вещами Моррисона. Сам политик, его жена Дженни и две их дочери теперь будут жить в своем родном доме в Шире.

Сообщается, что Моррисон уже добрался до своего дома в Шире, поскольку 3 июня его видели лежащим у себя во дворе на шезлонге.