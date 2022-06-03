Минск, 3 июня 2022, 12:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал мировое сообщество вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие африканских стран во избежание голода.
По его словам, если мировое сообщество будет вкладываться в развитие африканского континента, то в мире не будет голода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что введенные против Белоруссии санкции затронули все этапы производственного процесса, но это не должно быть поводом для паники.
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