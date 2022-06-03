Химки, Московская область, , 12:43 — REGNUM Защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев покинули футбольный клуб «Химки». Об этом 3 июня сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

ФК «Химки»

«Мы говорим Жиркову и Мамаеву спасибо за то, что были с нами полгода. Продлевать контракты мы не будем. Они уйдут в качестве свободных агентов», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Он добавил, что в клубе больше не планируется никаких уходов, сейчас все находятся в отпусках и готовятся к старту следующего сезона.

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