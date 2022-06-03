Сана, 3 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН по Йемену Ханс Груденберг сообщил о том, что перемирие между правительством страны и повстанцами-хуситами привело к значительному улучшению ситуации в стране. Об этом 3 июня сообщает Belqees TV со ссылкой на заявление Груденберга.

Julien Harneis Вода. Йемен

По его словам, с начала перемирия в апреле 2022 года в Йемене резко сократилась интенсивность ведения боевых действий. Сообщается о снижении числа жертв среди мирного населения и улучшении гуманитарной обстановки в ряде регионов.

«Во время перемирия число жертв среди гражданского населения значительно уменьшилось, кроме того, возобновились коммерческие рейсы из аэропорта Саны, а в порты Йемена пришли танкеры с жизненно необходимым для экономики страны топливом», — цитируют СМИ заявление Груденберга.

Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Йемене продлили срок перемирия на два месяца.