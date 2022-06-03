Канберра, , 12:47 — REGNUM Лейбористы шли на федеральные выборы в Австралии с обещанием прекратить экспорт живых овец из страны. Но, выступая 3 июня на радиостанции ABC победивший на выборах премьер-министр страны Энтони Альбаниз сказал, что сроки выполнения этого обещания не могут быть установлены из-за большого количества необходимых консультаций.

Овцы

«Никто не рассчитывает, что поэтапное прекращение произойдет в течение нынешнего срока полномочий … Мы сядем и проработаем эти вопросы совместно и с уважением друг к другу … Мы не установили для этого временные рамки, потому что хотим убедиться, что мы консультируемся с фермерами и работаем над этим совместно», — сказал премьер-министр страны.

Министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт подтвердил, что правительство хочет ввести запрет на экспорт живых овец, но не смог сказать, когда.

«Мы признаем, что необходимо проконсультироваться с участниками на рынке, с правительствами штатов и целым рядом других заинтересованных сторон по поводу поэтапного отказа», — сказал он в эфире ABC.