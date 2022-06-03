Сан-Матео, США, , 12:42 — REGNUM В рамках трансляции State of Play Sony показала трейлеры приключенческой киберпанк-игры Stray, разработкой которой занимается студия BlueTwelve. Ролик был опубликован 3 июня на портале GamesRadar.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра предложит геймерам управлять кошкой, которая будет разгадывает тайны странного города, населённого роботами. Зрители могут видеть в трейлере, что некоторые персонажи реагируют на кошку необычным образом: они пугаются при виде существа и включают сирену, при этом другие роботы соглашаются помочь существу.

Для справки: релиз Stray состоится 19 июля 2022 года на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. В качестве издателя игры выступает компания Annapurna Interactive, ранее выпустившая такие игры, как Outer Wilds, The Artful Escape, Solar Ash, Neon White и другие.