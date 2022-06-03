Ташкент,
3 июня 2022, 12:41 — REGNUM В рамках визита президента Таджикистана в Узбекистан накануне состоялась церемония запуска строительства Яванской гидроэлектростанции на реке Зарафшан. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, нажав символическую кнопку, дали старт строительству», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что это первый крупный проект двустороннего энергетического сотрудничества.
«Современная станция мощностью 140 мегаватт сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, устойчивости водного и аграрного секторов двух стран», — говорится в сообщении.
Сообщается, что инженерные работы будут проводиться полностью на основе современных стандартов с привлечением ведущих мировых компаний.
«Проект позволит укрепить научный и производственный потенциал отрасли, обеспечить «зелёной» энергией тысячи и тысячи домохозяйств и новых предприятий», — говорится в сообщении.