Москва, 3 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 3 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 264 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 89 случаев меньше аналогичного показателя 2 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 353 человек, а днём ранее — у 367 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 188 новых случаев заражения коронавирусом.