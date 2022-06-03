Канберра, , 12:45 — REGNUM Вопрос о постепенном сворачивании формального правления британской короны в Австралии находился в центре внимания лейбористов с тех пор, как бывший лидер партии Билл Шортен заявил в 2017 году, что в случае его избрания на должность премьер-министра Австралии в течение первого срока его полномочий будет проведен референдум по установлению в стране республики. На выборах 2022 года в Австралии победили лейбористы во главе с Энтони Альбанизом, и теперь вопрос снова вошел в политическую повестку дня. Об этом 3 июня сообщил телеканал Sky News.

Королева Великобритании Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

Мэтт Тистлтуэйт, недавно назначенный помощник министра по делам республики, заявил в интервью Sky News, что он с уважением относится к королеве Елизаветы II, но добавил, что австралийцы все чаще задумываются о будущем.

«Я хотел бы поздравить королеву с ее юбилеем и ее пребыванием на троне. Я думаю, что она все это время фантастическим монархом и лидером Содружества … Но когда она подходит к закату своего правления, я думаю, что австралийцы, естественно, начинают задаваться вопросом, что будет дальше с Австралией … Правление королевы подходит к концу, и я думаю, что нам пора снова начать эту дискуссию», — заявил политик.

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