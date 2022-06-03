Бугульма, Татарстан, 3 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Татарии ведется проверка после происшествия с сотрудницей аэропорта Бугульмы. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, женщина попала под ломасти винта самолета.

Самолет Cessna 172

Инцидент произошел 31 мая около 21:45 (мск). По предварительным данным, девушка попала под лопасти воздушного винта самолета Cessna-172, находившегося на стоянке аэродрома. Сотрудница аэропорта получила травмы и была госпитализирована в республиканскую клиническую больницу в Казани. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 июня недалеко от города Елабуга в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, совершавшего обработку полей, погиб 66-летний мужчина.

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