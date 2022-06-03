Канберра, , 12:44 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон решил не упустить шанса потроллить заместителя премьер-министра Австралии Ричарда Марлза по поводу решения лейбористов включить в свою повестку дня отмену британской монархии в стране и провозглашение австралийской республики. Об этом 3 июня сообщил телеканал Sky News.

Королева Великобритании Елизавета II

«Я сторонник республиканской формы правления, но это разговор для другого дня; 70 лет на троне — знаменательный момент», — заявил Марлз в эфире телеканала Nine News, комментируя платиновый юбилей королевы Елизаветы II.

В свою очередь Даттон немедленно отреагировал на слова Марлза.

«Ричард тут ее хвалит, а потом сваливает ее со сцены, как-то немного грубо», — сказал лидер либералов в эфире телеканала Sky News.