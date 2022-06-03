Рим, 3 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В списке бед, перечисленных главой Банка Италии Иньяцио Виско, особенно удручающим было количество его сограждан, которые не утруждают себя поиском работы, сообщает 3 июня Bloomberg.

Джон Сингер Сарджент. Сиеста. 1905

В Италии доля людей, активно работающих на рынке труда, — одна из самых низких в Европе, пожаловался он экономической элите страны.

Рынок труда — лишь одна из многих бед, на которые Виско указал в своей ежегодной речи на этой неделе. Возможно, что эта проблема окажется одной из самых сложных для Европейского союза, который намерен исправить ситуацию с помощью специальных программ, ориентированных на повышение квалификации. Всего на то, чтобы вдохнуть в Италию новую жизнь, ЕС планирует потратить 200 млрд евро из Фонда восстановления.

Как разблокировать потенциал рабочей силы в третьей по величине экономике еврозоны — это насущный вопрос на фоне демографического спада, настолько сильного, что богатейший человек мира Илон Маск высказал опасение, что в стране может вовсе не остаться людей.

Цифры суровы: 2,62 миллиона человек могут найти работу, но не ищут ее, и этих людей больше, чем тех, кто ищет работу. Кроме того, 872 000 человек работают неполный рабочий день и хотели бы работать еще меньше, а 90 000 человек хотели бы найти работу, но когда-нибудь потом.

«Мне очень печально видеть эти цифры, — сетует профессор инновационного менеджмента и ректор Свободного международного университета социальных наук в Риме Андреа Пренчипе. — Они говорят о проблеме, которая выходит за рамки привычного соответствия спроса и предложения или квалификации. Это проблема менталитета».

Ключ к решению — поощрение людей к тому, чтобы выйти или вернуться на рынок труда. Иначе, по словам Виско, лучшие и талантливые люди страны эмигрируют, как это уже сделал почти миллион человек, а остальные будут сидеть и ничего не делать. Отвечая на этот вызов, Италию должна сделать так, чтобы огромные денежные вливания из ЕС были не просто потрачены, а потрачены не зря.