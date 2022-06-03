Брисбен, Австралия, 3 июня 2022, 13:45 — REGNUM 3 июня несколько протестующих были арестованы в центре Брисбена (штат Квинсленд, северо-восток Австралии) после того, как они помешали проведению парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Брисбен, Австралия
Брисбен, Австралия
Kgbo

Протестующие были сняты на видео, когда полиция задерживала их после того, как они миновали ограждения и вышли на маршрут парада, преградив путь военному оркестру. Ответственность за срыв мероприятия взяла на себя группа экоактивистов Animal Rebellion, связанная с протестами против изменения климата.

«Борьба с климатическим кризисом — вот почему мы сегодня в наручниках», — кричал один из протестующих на видео, размещенном в социальных сетях Animal Rebellion.

Среди прочего экоактивисты требовали, чтобы британская корона отказалась от земель, которые в настоящее время используются в целях животноводства.

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