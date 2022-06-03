Брисбен, Австралия, , 13:45 — REGNUM 3 июня несколько протестующих были арестованы в центре Брисбена (штат Квинсленд, северо-восток Австралии) после того, как они помешали проведению парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Брисбен, Австралия Kgbo

Протестующие были сняты на видео, когда полиция задерживала их после того, как они миновали ограждения и вышли на маршрут парада, преградив путь военному оркестру. Ответственность за срыв мероприятия взяла на себя группа экоактивистов Animal Rebellion, связанная с протестами против изменения климата.

«Борьба с климатическим кризисом — вот почему мы сегодня в наручниках», — кричал один из протестующих на видео, размещенном в социальных сетях Animal Rebellion.

Среди прочего экоактивисты требовали, чтобы британская корона отказалась от земель, которые в настоящее время используются в целях животноводства.

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