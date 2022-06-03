Салехард, 3 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ноябрьске (ЯНАО) перед судом предстанет бывший инспектор дорожно-патрульной службы, который обвиняется в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия в 2021 году в городе Ноябрьске двое бизнесменов вступили в сговор с инспектором ДПС, который за денежное вознаграждение пропускал при тяжеловесный транспорт предпринимателей, который не имел специальных разрешений, по автомобильным дорогам ЯНАО.

Кроме того, сотрудник ГИБДД периодически сообщал взяткодателям недостоверную информацию о том, что он, используя свое служебное положение, якобы обеспечил беспрепятственный проезд их транспорту. Удостоверясь, что автомобили беспрепятственно прошли по дорогам, бизнесмены передавали полицейскому взятки в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

В ходе следствия выявлен эпизод, когда инспектор ДПС, находясь на дежурстве, действительно обеспечил проезд крупногабаритного транспорта без разрешения. За это он получил взятку в 15 тыс. рублей.

Уже бывший сотрудник ГИБДД по ЯНАО обвиняется во взятке и мошенничестве. Действия предпринимателей квалифицированы как дача взятки группой лиц по предварительному сговору. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.