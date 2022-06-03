Канберра, 3 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии изо всех сил пытается найти решение усугубляющегося энергетического кризиса в стране, поскольку оно сталкивается с растущим давлением, чтобы обеспечить поставки газа на оптовом рынке. Сейчас цены на электроэнергию уже в шесть раз выше, чем обычно, средняя цена за мегаватт-час в восточных штатах достигает $600. Об этом 3 июня сообщил телеканал Nine News.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

Хотя внутренние поставки газа в Австралию ограничены, страна по-прежнему остается крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире.

Сейчас власти рассматривают введение торговых ограничений, призванных экспортеров продавать больше газа на внутреннем рынке, а не отправлять его за границу. Однако даже если подобные меры будут предприняты сегодня, их эффект на рынке проявиться только к концу года.

«Лейбористское правительство во главе с [премьер-министром Энтони] Альбанизом предпримет все необходимые действия для обеспечения постоянной доступности [газа]», — заявил на пресс-конференции министр энергетики Австралии Крис Боуэн.