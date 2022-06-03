Кострома, 3 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Костроме завершили реставрацию уникальной ограды и фонарей бывшей гауптвахты, где сейчас находится военно-исторический музей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Закончить работы планировалось в сентябре 2021 года. Девятимесячная задержка произошла из-за пожара, который случился у подрядчика — ярославской фирмы «Техимпэкс».

Здание гауптвахты

Ограда

«У производственника случился форс-мажор. Он выполнил большую часть работ по изготовлению элементов ограды, но у него сгорел цех, где они лежали. Мы посчитали, что разрывать контракт будет нецелесообразно и продлили срок до предела, который позволен законом», — рассказал главный архитектор Костромского государственного музея-заповедника Виктор Голиков.

Элементы ограды с резными двуглавыми орлами частично заменили, каменные тумбы с коваными фонарями очистили от старых слоёв краски и оштукатурили. Стоимость работ составила 3,1 млн рублей, деньги были выделены из областного бюджета. По мнению Голикова, идеальное состояние ограды сохранится максимум на 2 года. Дерево будет подвергаться перепадам температур и влажности, за счёт чего на нём появятся мелкие повреждения. Устранять их в рамках гарантийных обязательств в течение 5 лет будут ярославцы. Затем ограду опять придётся вновь реставрировать. До этого её не ремонтировали 20 лет.