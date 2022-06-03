Москва, 3 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В связи с тем, что Тайвань запретил экспортировать в РФ свои чипы, российским властям, скорее всего, придется реанимировать некое подобие «стратегии Минпромторга по развитию отечественной радиоэлектроники до 2030 года», в рамках которой даже были амбиции занять до 2% мирового рынка чипов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

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«Во-первых, есть надежда на поставки из Китая, хотя чисто технически продукция китайского производства значительно уступает тайваньской, — сказал Гусев. — Во-вторых, есть российские производители, но они во многом зависят от поставок компонентов из того же Тайваня, а для того, чтобы переориентировать производство на новые, в том числе китайские, комплектующие нужны деньги, а самое главное — время. Полный цикл постановки такого производства с нуля может достигать пяти-семи лет. В связи с этим, скорее всего, придется реанимировать некое подобие «стратегии Минпромторга по развитию отечественной радиоэлектроники до 2030 года», в рамках которой даже были амбиции занять до 2% мирового рынка чипов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев объяснил, что в РФ без тайваньских чипов могут остановиться некоторые производства.