Москва, , 12:33 — REGNUM Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы потушен. Об этом 3 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте», — написал Собянин.

До восстановления движения власти города сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в районе пожара и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.

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