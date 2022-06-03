Москва, 3 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы потушен. Об этом 3 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте», — написал Собянин.

До восстановления движения власти города сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в районе пожара и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.