Вологда, 3 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Вологодской области мусор сортируют 5% населения. Об этом в соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

«Честь и хвала этим людям, без доли сарказма. Но еще мне импонирует показатель в 79% опрошенных, которые говорят о своем желании и готовности включиться в этот процесс», — написал градоначальник.

Он напомнил, что в 2020 году в Вологде установили более тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора.

«Начали с себя — администрация города и муниципальные учреждения, такие как школы, сады, библиотеки и так далее. Отходы из этих контейнеров, не загрязнены пищевыми отходами, отправляются на отдельную сортировку и далее в переработку», — отметил Воропанов.

По словам мэра В этом году Вологодская область вновь получит средства на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске при сортировке мусора нашли черепаху.