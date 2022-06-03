Канберра, 3 июня 2022, 12:34 — REGNUM 3 июня руководство одной из крупнейших торговых сетей Австралии Woolworths объявило, что их кампания навсегда откажется от многоразовых пластиковых пакетов, которые продаются за 15 центов. Об этом сообщил телеканал Nine News.
В компании объявили, что пластиковые пакеты будут постепенно выведены из употребления в течение следующего года.
Торговая сеть Big W, которая также принадлежит Woolworths, тоже к концу июня следующего года постепенно откажется от пластиковых пакетов по 15 и 45 центов.
Изменения приведут к тому, что из ежегодного обращения пластика в Австралии будут изъяты более 9000 тонн.
Отмечается, что бумажные пакеты в магазинах останутся в продаже. Это также касается сумок, которые на 70% состоят из переработанной бумаги.