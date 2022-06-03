Канберра, , 12:34 — REGNUM 3 июня руководство одной из крупнейших торговых сетей Австралии Woolworths объявило, что их кампания навсегда откажется от многоразовых пластиковых пакетов, которые продаются за 15 центов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Полиэтиленовый пакет (сс) Regan Walsh

В компании объявили, что пластиковые пакеты будут постепенно выведены из употребления в течение следующего года.

Торговая сеть Big W, которая также принадлежит Woolworths, тоже к концу июня следующего года постепенно откажется от пластиковых пакетов по 15 и 45 центов.

Изменения приведут к тому, что из ежегодного обращения пластика в Австралии будут изъяты более 9000 тонн.

Отмечается, что бумажные пакеты в магазинах останутся в продаже. Это также касается сумок, которые на 70% состоят из переработанной бумаги.