Петрозаводск, , 12:42 — REGNUM Выборы главы Республики Карелия в 2022 году пройдут 11 сентября, в единый день голосования, сообщили 3 июня в пресс-службе Законодательного Собрания (ЗакС) республики.

Парламент Карелии

Решение было принято на внеочередном заседании депутатов ЗакСа 3 июня. Жители республики смогут прямым голосованием выбрать главу региона в единый день голосования 11 сентября.

«Наш регион первым в стране дал старт выборам высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Думаю, что далее последуют решения и других региональных законодательных органов», — отметил председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович, подчеркнув, что республиканское законодательство готово к проведению выборов.

Выдвижение кандидатов на должность главы Республики Карелия начнется с момента публикации постановления ЗакСа и продлится до 2 июля.

Закон допускает возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение об этом примет Центральная избирательная комиссия Республики Карелия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент России Владимир Путин предложил действующему главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову продолжить работу на этом посту, если ему доверят жители региона на предстоящих выборах. Путин высказал надежду, что опыт, который приобрел Парфенчиков в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах его возможного следующего срока в качестве главы республики.

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