Москва, , 14:20 — REGNUM ВСУ бьёт по мирным объектам на Донбассе, потому что жители региона воспринимаются руководством Украины как люди второго сорта. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Солдаты ВСУ ведут обстрел Донбасса (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«ВСУ по-прежнему бьют по мирным объектам на Донбассе, как и все восемь лет, прошедших с начала войны в Донбассе», — заявил эксперт.

Руководство ВСУ считает, что обстрелы можно списать на действия российских войск, уверен политолог.

«Во-вторых доминирующей остаётся позиция, что в Донбассе живут люди второго сорта, и их уничтожение — это дело настоящего патриота. Вот и идёт геноцид населения, притом с санкции европейских «друзей», — заключил Бредихин.

Напомним, что ВСУ нанесли ряд ударов по жилым районам Донецка из гаубиц. Ранее центр Донецка и г. Снежное были подвергнуты ударам ОТРК «Точка-У».