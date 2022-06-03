Канберра, , 12:33 — REGNUM Порядка 1,5 миллиона австралийцев умрут от рака за 25-летний период с 2020 по 2044 год. Об этом 2 июня со ссылкой на новое исследование «Дэффодил центра», действующего при Совете по раку в штате Новый Южный Уэльс, и Сиднейского университета сообщил телеканал Nine News.

В исследовании говорится, что «без существенных новых государственных инвестиций в профилактику, раннее выявление и уход за пациентами» от онкологических заболеваний умрут 1,45 миллиона человек.

Отмечается, что в период с 2020 по 2044 год в Австралии будет диагностировано более 4,56 миллиона случаев рака.

Директор «Дэффодил центра» и председатель Комитета по выявлению рака и иммунизации, профессор Карен Канфелл отметила в интервью Nine News, что проведенная работа подчеркивает необходимость дополнительных государственных инвестиций.

«Каждый из тех 4,56 миллиона человек, у которых в будущем может развиться рак, является ценным членом нашего сообщества», — сказала она.