Москва, 3 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Вследствие решения Тайваня запретить в РФ поставки чипов возникают риски остановки некоторых российских производств, что особенно критично в рамках проектов импортозамещения, предусматривающих производство как гражданской электроники, так и в сфере российской оборонной промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

«К сожалению, организации соответствующего производства в России мешает фактор необходимости международной специализации в сфере изготовления чипов. Ни одна страна в мире не сможет локализовать производство микроэлектроники по техпроцессу меньше 90 нм. Можно лишь организовать сборку отдельных фрагментов микронной технологии, таких как контактная литография, жидкостное травление, некоторые ручные операции, что всё равно не позволит получить на выходе продукцию, равную по своим характеристикам тайваньской», — объяснил Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Тайвань не сможет полностью заблокировать поставки его чипов в Россию.