Москва, 3 июня 2022, 12:31 — REGNUM Министерство иностранных дел России 1 июня уведомило США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бюро промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в черный список 65 юридических лиц из России и шесть организаций из Белоруссии.
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