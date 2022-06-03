Москва, , 12:31 — REGNUM Министерство иностранных дел России 1 июня уведомило США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бюро промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в черный список 65 юридических лиц из России и шесть организаций из Белоруссии.

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