Донецк, , 12:30 — REGNUM На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 224 населенных пункта. Об этом 3 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что группировка войск ДНР совместно с Вооруженными силами РФ продолжает освобождать населенные пункты республики, ранее находившиеся под контролем украинских вооруженных формирований.

«В настоящее время под нашим контролем находятся 224 населенных пункта, включая Яровую и Щурово. Идут бои за Святогорск», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ВСУ вели огонь по территории ДНР из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также из минометов калибра 120 мм и танков, обстреляв 12 населенных пунктов. В результате этого были повреждены 12 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры, также получили ранения три мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российская авиация поразила четыре украинских склада с вооружением и боеприпасами за минувшие сутки.