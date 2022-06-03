Чита, 3 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 3 июня известила о вынесении приговора по уголовному делу в отношении местного жителя, организовавшего контрабандную поставку более 36 кг золота в иностранное государство. Следствием и судом установлено, что мужчина в сентябре 2020 г. привлек двух работников железной дороги для перевозки за денежное вознаграждение в технических полостях локомотива через зону таможенного контроля на железнодорожной станции «Забайкальск» в иностранное государство 102 кустарно изготовленных золотых слитков, являющихся стратегически важным товаром.

Золото самородок

В связи со срабатыванием системы контроля при пересечении фигурантами таможенного поста поезд был остановлен, драгоценный металл общим весом 36,8 кг и стоимостью более 151 млн рублей изъят из незаконного оборота.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным.

Подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 550 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне прокуратура Забайкалья известила о вынесении приговора по уголовному делу о незаконном обороте золотых слитков стоимостью около 11 млн рублей. Осужденными стали проживающий в Чите гражданин Азербайджана и житель Калганского района.

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