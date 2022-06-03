Канберра, , 12:32 — REGNUM Рынок труда Австралии претерпевает некоторые изменения, если судить по последним данным сайта по трудоустройству Seek. Так, в стране растет число открытых вакансий, но снижается количество желающих их получить. Об этом 3 июня сообщил телеканал Nine News.

Австралия

В мае сайт Seek зафиксировал рост числа объявлений о работе в Австралии на 2,1%. В то же время количество заявок от граждан на каждую вакансию сократилось на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а это значит, что вакансий больше, а людей для их заполнения меньше.

Только в Австралийской столичной территории количество объявлений сократилось. Однако в Виктории был зафиксирован самый большой рост — 3%.

Отрасль, которая больше всех «ищет» новых работников, — это розничная торговля. В ней число открытых вакансий выросло на целых 10,6%.

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