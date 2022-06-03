Нур-Султан, , 12:29 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял прибывшего в Нур-Султан Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжана Мина. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

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Сообщается, что стороны обсудили взаимодействие Казахстана с ШОС по вопросам безопасности, а также развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. В том числе Мин и Токаев затронули позицию Шанхайской организации в сложившейся геополитической ситуации.

«Выступая на саммите ШОС в Бишкеке, я заявил о том, что эта Организация является наиболее успешной среди международных организаций, существующих на международной арене», — сказал президент Казахстана на встрече.

Он подчеркнул, что ШОС строится не на конфронтации, а на стремлении развивать сотрудничество между странами-участницами объединения. По данным пресс-службы Мин высоко оценил вклад Казахстана в развитие потенциала организации.