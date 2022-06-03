Канберра, , 12:31 — REGNUM 3 июня министр труда Австралии Тони Берк заявил на пресс-конференции, что правительство приняло решение рекомендовать повышение заработной платы всем «низкооплачиваемым работникам» на 5,1%. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Однако Берк отказался давать определение данной группе населения.

«Комиссия по добросовестному труду постоянно имеет дело с этим термином», — вместо этого сказал министр.

Берк добавил, что многие низкооплачиваемые работники — женщины.

Отвечая на вопрос, должны ли все трудоустроенные жители Австралии получить повышение на 5,1%, Берк сказал, что правительство хочет, чтобы заработные платы всех граждан росли, но оставит это решение на усмотрение Комиссии по справедливому труду.

«Комиссия по добросовестному труду обладает опытом, чтобы все это проработать», — сказал он.