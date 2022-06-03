Мазари-Шариф, Афганистан, 3 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Новые статистические данные департамента труда и социальных дел афганской провинции Балх показывают, что число работающих детей в Мазари-Шарифе увеличилось на 75%. Об этом сообщает Ariana News.

Tolonews.com Дети в Афганистане

«Согласно статистике, в Мазари-Шарифе 1694 работающих детей», — уточнил директор департамента маулави Насир Ахмад Абу Халид.

«Это исследование, проведённое по заказу кабинета министров, также показывает, что 141 ребёнок из этого количества попрошайничает», — добавил он.

Директор департамента сообщил, что остальные дети в Мазари-Шарифе занимаются ремонтом автомобилей, покраской, вывозом мусора, ремесленничеством и другой тяжёлой работой. Меры для улучшения их положения будут приняты после координация действий с ЮНИСЕФ.

По словам маулави Абу Халида, принимаются меры для предотвращения причинения вреда работающим детям, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уделяют этому пристальное внимание.

Необходимо отметить, что число работающих детей в 2021 году составляло 965 человек, а в настоящее время оно достигло 1694 человек, что свидетельствует о росте на 75%.