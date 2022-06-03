Москва, , 12:25 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в Москве. Об этом 3 июня сообщил бывший главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский.

Александра Трусова David W. Carmichael

«Саша действительно примет участие в Неделе лёгкой атлетики. Однако дисциплину мы пока оставляем в секрете», — приводит слова Борзаковского «Чемпионат».

Он добавил, что нормально оценивает перспективы Трусовой в лёгкой атлетике. По его словам, переход спортсменов из своего вида спорта в какой-либо другой является обычной практикой.

Напомним, Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании.

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