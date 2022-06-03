Симферополь, , 12:24 — REGNUM Жители освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей должны сами определить свою судьбу, и предсказать их выбор несложно. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Аксёнов подчеркнул, что и Херсонщина, и Запорожье — исторически русские земли, как и Крым.

«И так же, как Россия навсегда вернулась в Крым, она вернулась и на освобожденные в результате специальной военной операции территории. Мы своих не бросаем. Мы не уйдем», — сказал Аксёнов.

«У жителей этих регионов после освобождения от власти нацистского режима появились право и возможность самостоятельно определить свою судьбу. Каким будет их выбор — предсказать несложно», — подчеркнул глава Крыма.

По мнению Аксёнова, тот факт, что украинские боевики пытаются наносить удары по мирным жителям освобождённых территорий, подтверждает: Украина не считает их своими гражданами.

«Все, что происходит сейчас в Херсонской, Запорожской областях: от постепенного вхождения в рублевую зону и упрощенной выдачи российских паспортов до перехода на российские телефонные коды и московское время — это четкий сигнал всем: Россия здесь навсегда, украинская оккупация закончилась», — подчеркнул глава Крыма.

Он добавил, что теперь предстоит работа по развитию этих территорий, восстановление мирной жизни и связей, прерванных на восемь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил журналистам, что Крым оказывает активную поддержку освобождённым территориям Украины.