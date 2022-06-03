Украинская оккупация Херсонской области и Запорожья закончилась — Аксёнов
Симферополь, 3 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Жители освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей должны сами определить свою судьбу, и предсказать их выбор несложно. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Аксёнов подчеркнул, что и Херсонщина, и Запорожье — исторически русские земли, как и Крым.
По мнению Аксёнова, тот факт, что украинские боевики пытаются наносить удары по мирным жителям освобождённых территорий, подтверждает: Украина не считает их своими гражданами.
Он добавил, что теперь предстоит работа по развитию этих территорий, восстановление мирной жизни и связей, прерванных на восемь лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил журналистам, что Крым оказывает активную поддержку освобождённым территориям Украины.