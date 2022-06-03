Иркутск, 3 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 3 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8664 человек, за последние сутки скончался один пациент.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 278 (+82 за сутки, хотя еще накануне было +91). Госпитализированы 315 (+5 за последние сутки).

В то же время выздоровели 289 775 пациентов (+122 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 693 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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