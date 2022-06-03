Элиста, 3 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Элисте из столицы Монголии вернулись участники автопробега, посвящённого 77-летию Победу в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Калмыкии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопробег посвященный 75 лет годовщине Победы

«Очень рад, что у нас есть такие неравнодушные и активные ребята, которые так бережно относятся к нашей истории и доказывают это подобными делами. Особенно это важно в нынешнее время, когда [недруги] пытаются уменьшить роль нашей страны в Победе над нацизмом», — отметил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов.

Волонтёры, отправившиеся по маршруту Элиста — Улан-Батор — Элиста, преодолели почти 14 тыс. километров. Организовать патриотическую акцию удалось с помощью гранта от Росмолодёжи.