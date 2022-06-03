Москва, , 12:19 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит ситуацию на Украине с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в ходе визита в Анкару 8 июня. Об этом 3 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Сергей Лавров Mid.ru

«8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару с рабочим визитом для переговоров с министром иностранных дел Турции», — сказала Захарова.

Она отметила, что стороны планируют обсудить состояние и перспективы углубления взаимодействия между Россией и Турцией по широкому кругу вопросов. В их число входят торгово-экономическое сотрудничество в условиях нелегитимных западных санкций против России.

Кроме того, состоится обмен мнениями по международной повестке дня, и прежде всего по ситуации на Украине.

Также министры обсудят урегулирование в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и обстановку на Балканах, в Афганистане и Туркестане.