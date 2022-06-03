Астана, 3 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед жителями страны в 16:00 (13:00 мск) 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана в связи с предстоящим 5 июня референдумом», — сообщили в пресс-службе.

Напомним в Казахстане пройдёт референдум по поправкам в конституцию республики. По словам Токаева, это должно стать началом трансформации и модернизации общества.