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«Российско-китайские отношения»
Зеленский предоставил журналисту Невзорову* украинское гражданство
*Невзорову — запрещённая в России организация
Киев,
3 июня 2022, 12:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)
Dyns
По его словам, Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его жене Лидии Невзоровой указом Зеленского предоставлено украинское гражданство «за выдающиеся заслуги» перед Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, в России в отношении Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.