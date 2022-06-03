* Невзорову — запрещённая в России организация

Киев, 3 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Dyns Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По его словам, Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его жене Лидии Невзоровой указом Зеленского предоставлено украинское гражданство «за выдающиеся заслуги» перед Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в отношении Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.