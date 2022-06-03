Москва, , 12:17 — REGNUM С точки зрения привлекательности для путешествий индивидуального сегмента (FIT), пожалуй, нет более интересного региона, чем Камчатка, заявила корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор Управляющей компании «Группа Отелей Русские Сезоны» Инна Рындина.

Морской порт Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

«Но, несмотря на всю уникальность природной составляющей — затруднённая логистика и практически отсутствующая туристическая инфраструктура — являются главными факторами, которые тормозят развитие региона и являются барьерами для путешествий гостей с чеком выше среднего.

Выделяемый бюджет правительством даст несомненный толчок к развитию, в том числе и для активизации делового туризма. А за развитием делового туризма постепенно подтянется событийный и усилится «традиционный» туризм.

Крайне важной станет сейчас оперативность в строительстве и запуске новых отелей и туристических единиц.

Рост загрузки по текущим месяцам очевиден даже на примере Подмосковья, Казани и Сочи (плюс 35% в сравнении с предыдущим годом по живым бронированиям в июне).

И эта тенденция вряд ли изменится даже с открытием границ, а скорее всего, наоборот увеличится на фоне политической ситуации», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из выделенных правительством РФ 24,2 млрд рублей регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров 2,7 млрд рублей в 2022 году получит Камчатка.

Читайте также: Камчатка получит 2,7 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры