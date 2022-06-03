Москва, 3 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Более 650 позиций украинских сил поразили российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки в ходе спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 3 июня на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и миномётных батарей ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов», — заявил Конашенков.

Он добавил, что в районе посёлка Первомайское в Николаевской области Украины уничтожен пункт управления беспилотниками.

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