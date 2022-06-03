Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Сотрудники компании из Нью-Йорка Buyk, которая занимается сверхбыстрой доставкой продуктов питания, остались без работы из-за санкций стран Запада против России. Об этом 3 июня сообщает The Washington Post.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным издания, компания в течение 16 дней объявила о банкротстве, а затем уволила весь свой персонал — 900 человек. При этом вначале антироссийские санкции отразились на каждодневных задачах сотрудников, а затем оставили их без заработной платы, так как фирма оказалась из-за ограничений отрезана от источников финансирования.

«Никто не ожидал, что мы останемся без работы», — заявил по этому поводу глава отдела розничной торговли компании Юсуф Алаби-Аджидагба.

При этом автор материала указывает, что пример с названной компанией показывает, как санкции в отношении России могут стать грубым инструментом, который может нарушить жизнь офисных работников и курьеров даже Нью-Йорке и Чикаго, находящихся далеко от Москвы.

Отметим, компания Buyk, которая была основана в Нью-Йорке в сентябре 2021 года, являлась американской дочерней компанией одной из самых популярных в России служб доставки продуктов — «Самокат».