Нижний Новгород, 3 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе развиваются речные пассажирские перевозки, которые в настоящее время связали семь регионов. Вслед за Чебоксарами новый рейс запущен из Нижнего Новгорода: из столицы Нижегородской области по Волге теперь можно добраться в Козьмодемьянск (Марий Эл). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда.

http://pfo.gov.ru/ Запуск нового речного маршрута из Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба приволжского полпреда

Новый межрегиональный рейс судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» запущен 3 июня в Нижнем Новгороде при участии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Он отметил, что маршрутная сеть «Валдаев» развивается в рамках окружной инициативы «Волжское путешествие», утверждённой премьер-министром России Михаилом Мишустиным и объединяющей семь регионов Поволжья.

«Кроме развития туризма, это обеспечивает повышенный спрос на создание «Валдаев» и «Метеоров». Будем вести совместную работу, чтобы поддерживать и операторов перевозок, и производителей судов», — приводятся слова Дмитрия Чернышенко.

Новый рейс запущен из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Марий Эл).

«Недавно я был в Марий Эл, в Козьмодемьянске говорили о важности развития связей между регионами, когда люди смогут не только быстро добираться, но и проводить досуг, что даёт возможность развиваться малым городам Приволжья», — говорит приволжский полпред Игорь Комаров.

По его словам, для ПФО запуск речного транспорта «имеет стратегическое значение», так как, в частности, укрепляет экономические связи между регионами, и является альтернативой другим видам транспорта.

Вице-премьер России добавил, что на судне на подводных крыльях организуются рейсы до Юрьевца (Ивановская область) и до Чебоксар (Чувашия).

В перспективе рассматривается возможность запуска маршрута из Нижнего Новгорода в Казань. Также планируется ввести маршруты на «Валдае» до Бора, Дзержинска и Сокольского. В настоящее время в Нижегородской области на «Валдае» можно совершить прогулки вдоль береговой зоны областного центра, а также из Нижнего Новгорода до Шуховской башни, до Павлова, Городца, Чкаловска, Макарьева, Балахны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2022 года из Чебоксар в Казань 1 июня отправился первый рейс по Волге на судне «Валдай 45 Р» — спустя год после того, как первоначально планировали и заявляли чувашские власти. 4 июня планируется запустить рейс из Чебоксар до Нижнего Новгорода.