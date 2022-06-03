Элиста, 3 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Калмыкии в честь 223-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина проведут литературно-музыкальный праздник. Об этом сообщают «Степные вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

В Элисте 6 июня в сквере имени Пушкина соберутся любители поэзии и поклонники творчества писателя. Участие в литературном празднике примет народный поэт Калмыкии Владимир Нуров и заслуженная артистка Калмыкии Тамара Параева.

Запланировано выступление детских творческих коллективов.