Уфа, 3 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононованаграждена памятной медалью профсоюза работников здравоохранения России «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что под руководством Кононовой была обеспечена организация оказания медицинской помощи жителям региона в период пандемии коронавируса. При ее участии также были решены вопросы труда, отдыха и быта работающих вахтами медиков, отрегулированы вопросы соблюдения трудовых прав медработников.

Отмечается, что всего в Башкирии памятные медали профсоюза за борьбу с коронавирусом получили 35 человек: председатели профсоюзных организаций, профактивисты, участковые врачи, фельдшеры скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, работники инфекционных госпиталей.